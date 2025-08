São Paulo vence Internacional no Beira-Rio e consolida boa fase no Brasileirão

Em um confronto acirrado no Beira-Rio, o São Paulo conquistou uma vitória crucial de 2 a 1 sobre o Internacional neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Arboleda e Bobadilla foram os responsáveis pelos gols que garantiram o triunfo tricolor, enquanto Bruno Tabata, de pênalti, descontou para o Colorado nos minutos finais.

Com este resultado, o São Paulo celebra sua quinta vitória consecutiva na temporada, estendendo sua sequência invicta para seis partidas. O triunfo em terras gaúchas impulsiona o time a se aproximar do G6 do Brasileirão, grupo que assegura vaga na próxima edição da Copa Libertadores, reforçando a ambição do clube na competição.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi marcado por uma intensa disputa física e poucas chances claras de gol. Ambas as equipes travaram um duelo no meio-campo, com muita marcação e pouca criatividade. A primeira oportunidade de perigo só surgiu aos 18 minutos, com Alan Benítez finalizando cruzado e obrigando o goleiro Rafael a realizar uma importante defesa.

Após um período de dificuldades na construção de jogadas, o São Paulo, sob o comando do técnico Crespo, conseguiu se ajustar e passou a frequentar mais o campo de ataque. A persistência foi recompensada pouco antes do intervalo: aos 43 minutos, Enzo Díaz cobrou escanteio com precisão, e Arboleda subiu soberano na área para cabecear firme, balançando as redes e colocando o Tricolor paulista em vantagem.

Segundo tempo

A etapa complementar começou com o São Paulo buscando ampliar o placar. Logo no início, Enzo Díaz, novamente de escanteio, serviu Luciano, que cabeceou por cima do travessão. O Internacional chegou a balançar as redes com Borré após um bate-rebate na área, mas o lance foi anulado por falta de Mercado em Enzo Díaz.

O Tricolor ainda teve outra boa chance de ampliar com André Silva, que recebeu cruzamento de Marcos Antônio e cabeceou com força, mas parou em defesa de Rochet. A partir da metade do segundo tempo, o Internacional aumentou a pressão na busca pelo empate, dominando as ações e levando perigo constante à meta são-paulina.

No entanto, em um momento em que o empate parecia mais próximo para os donos da casa, Bobadilla surpreendeu. O atacante paraguaio aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio, ajeitou e finalizou com categoria no cantinho, sem chances para Rochet, ampliando a vantagem para o São Paulo.

Antes do apito final, o Inter ainda teve um pênalti a seu favor, assinalado após revisão do VAR por contato de Pablo Maia em Carbonero dentro da área. Bruno Tabata foi para a cobrança e converteu, dando números finais à partida aos 43 minutos do segundo tempo.

Próximos desafios

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Copa do Brasil no meio de semana. O São Paulo visitará o Athletico-PR na Ligga Arena na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final. Já o Internacional terá um clássico pela frente, enfrentando o Fluminense no Maracanã no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), também pelo torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 SÃO PAULO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data:03/08/2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Rejane Caetano da Silva (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Luciano (São Paulo); Valencia, Borré (Internacional)

Gols: Arboleda, aos 43 do 1ºT, Bobadilla, aos 31 do 2ºT (São Paulo); Bruno Tabata, aos 43 do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Juninho, Mercado e Clayton (Thiago Maia); Alan Benítez, Luis Otávio (Richard), Alan Rodríguez (Wesley), Tabata e Bernabei; Borré (Carbonero) e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla (Luan), Alisson (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira) e André Silva (Tapia). Técnico: Hernán Crespo.

Fonte: Esportes