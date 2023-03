São Paulo vence e joga em casa nas quartas de final do Paulistão

Neste domingo (05.03), em Ribeirão Preto, o São Paulo enfrentou o Botafogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Luan, Galoppo (de pênalti) e Juan.

Os visitantes foram ao campo escalados com Rafael, no gol; Nathan, Alan Franco, Pablo Maia e Caio Paulista, na defesa; Luan, Rodrigo Nestor, Alisson e Luciano, no meio de campo; e Wellington Rato e Galoppo, no ataque.

Logo aos três minutos de jogo, o Botafogo abriu o placar com Robinho, em lance originado após boa defesa de Rafael.

A primeira boa chance são-paulina veio aos 23 minutos, quando Luan aproveitou a rebatida da zaga e bateu forte para o gol, mas o goleiro fez boa defesa. Pouco depois, Galoppo recebeu passe de Nathan pela direita e arrematou cruzado, mas o arqueiro adversário resvalou na bola, que sobrou para Luciano e, após o chute, nova defesa do Matheus Albino.

No segundo tempo, mal a bola rolou e David quase empatou o jogo: Rodrigo Nestor fez bom lançamento e o atacante dominou na área e chutou de trivela, mas a bola foi para fora. Na sequência, Wellington Rato fez pivô para a chegada de Rodrigo Nestor que, fora da área, acertou um forte tiro de canhota na trave!

De tanto insistir, aos 15 minutos o Tricolor conseguiu empatar o jogo: Welington avançou até a linha de fundo, pela esquerda, e cruzou para a área. A zaga afastou e Luan matou a bola no peito e, sem deixar a pelota cair, acertou um lindo chute no canto esquerdo do goleiro.

Aos 25 minutos, novamente Welington disparou pela esquerda até ser derrubado por Mantuan, com um carrinho. A árbitra nada marcou, mas o VAR confirmou o pênalti para o São Paulo. Na cobrança, Galoppo chutou com segurança e categoria, descolocando o goleiro, e virou o jogo para o Tricolor!

Sem diminuir o ritmo, o São Paulo em pouco tempo ampliou: Rodrigo Nestor cobrou escanteio e Juan, de cabeça, marcou o terceiro gol dos visitantes! 3 a 1!

Como o resultado, o Tricolor terminou em primeiro lugar no Grupo B do Paulistão, com 23 pontos. O clube enfrentará, como mandante, o Agua Santa nas quartas de final da competição.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Data: 05/03/2023 (domingo)

Horário: 16h

BOTAFOGO-FC: Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Tárik (Marcos Júnior, 41/2), Fillipe Soutto, Gustavo Xuxa (Mantuan, intervalo) e Luiz Henrique (Caio Dantas, 38/2); Robinho e Osman (Guilherme Madruga, intervalo). Técnico: Adilson Batista

Gol: Robinho, 3/1

Cartões amarelos: Matheus Albino, 12/2; Tárik, 28/2

SÃO PAULO: Rafael; Nathan (Juan, 8/2), Alan Franco, Pablo Maia e Caio Paulista (Welington, intervalo); Luan (Méndez, 21/2), Rodrigo Nestor, Alisson (David, intervalo) e Luciano; Wellington Rato (Orejuela, 34/2) e Galoppo: Técnico: Rogério Ceni

Gols: Luan, 15/2; Galoppo (pênalti), 30/2; Juan, 35/2

Cartão amarelo: Galoppo, 30/2

Público pagante: 17.780

Não pagante: 2.754

Público total: 20.534

Renda: R$ 1.218.050,00

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Luis Marques

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: José Claudio Rocha Filho

AVAR1: Leonardo Augusto Villa

Observador VAR: Renato de Carlos

Analista de vídeo: Marcio Luiz Augusto