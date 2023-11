São Paulo vence e impede o Bragantino de chegar a liderança do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 em jogo disputado na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Erison, nos acréscimos, em cobrança de pênalti.

Com essa vitória, o São Paulo conquistou 45 pontos e se distancia da zona de rebaixamento, com uma diferença de oito pontos para o Z4.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu a oportunidade de ultrapassar o Botafogo e assumir temporariamente a liderança do Brasileirão. A equipe ocupa o terceiro lugar, com 58 pontos.

Apesar de se despedir da Vila Belmiro, o São Paulo irá jogar novamente no mesmo estádio na próxima rodada, mas dessa vez como visitante, contra o Santos. O clássico San-São está marcado para o próximo domingo às 18h30.

Já o Red Bull Bragantino enfrenta o líder Botafogo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, também no domingo às 16h, num confronto direto pelo título.

No início do jogo, o goleiro do São Paulo, Rafael, precisou fazer uma defesa logo no primeiro minuto em um chute de Helinho. Aos poucos, o São Paulo tomou conta do jogo e teve algumas oportunidades de gol, mas não conseguiu marcar.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino começou pressionando, mas também não conseguiu converter as chances em gol. Já nos minutos finais, o São Paulo conseguiu um pênalti que foi convertido por Erison, garantindo a vitória por 1 a 0.

Fonte: Esportes