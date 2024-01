São Paulo vence de virada e se classifica na Copinha

Na noite deste sábado (6), o time sub-20 do São Paulo enfrentou o Carajás, do Pará, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 e, de virada, venceu por 3 a 2, com gols marcados por Faisal, Caio e Palmberg.

O técnico Menta escalou o Tricolor para essa partida com Leandro no gol; Igor, Kauê, Lucas Loss e Guilherme Reis na defesa; Mateus Amaral, Negrucci, Palmberg e Luiz Henrique, no meio, além dos atacantes Henrique e Ryan Francisco.

O jogo começou com o São Paulo pressionando, mas foi o Carajás que abriu o placar, com João Vitor, aos 15 minutos, e ampliou com Davi, aos 19. Os tricolores seguiram no campo de ataque, buscando reverter a desvantagem e até o goleiro Leandro, em cobrança de falta aos 43 minutos, quase balançou as redes (a bola passou perto da trave).

Na segunda etapa, Menta promoveu as entradas de Paulinho e Faisal nos lugares de Mateus Amaral e Henrique. Os são-paulinos seguiam na luta pelo gol: Luiz Henrique teve grande chance de falta aos 10 minutos. Pouco depois, novas alterações: Brian e Caio substituíram Igor e Ryan Francisco.

Então, aos 20 minutos, Brian fez jogada pela direita e passou para Paulinho, que deixou para o ganês Faisal finalizar com um chute forte para o fundo do gol, diminuindo o placar.

Aos 38 minutos, depois de cruzamento na área, Eric, do Carajás, tocou a bola com o braço e o árbitro marcou pênalti para o Tricolor! Na cobrança, Caio bateu com categoria, alto e no meio do gol, e empatou o jogo: 2 a 2!

Sem deixar o adversário respirar, Faisal, pela esquerda, passou para Palmberg, que, de cobertura, marcou um golaço e virou o jogo! São Paulo 3 a 2! Foi o placar final da partida.

O próximo jogo do São Paulo é contra a Ferroviária, na terça-feira, dia 9 de janeiro, em Araraquara. E só a vitória interessa aos tricolores na luta pelo primeiro lugar do grupo 7.

