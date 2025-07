São Paulo vence Corinthians e respira no Brasileirão

Em uma noite de sábado decisiva no Morumbis, o São Paulo conquistou uma vitória importantíssima por 2 a 0 sobre o Corinthians, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano foi o grande nome do Majestoso, marcando os dois gols que garantiram o triunfo tricolor.

Com este resultado, o São Paulo, que iniciou a rodada flertando com a zona de rebaixamento, afasta-se provisoriamente do grupo dos quatro últimos colocados, ganhando um fôlego vital na tabela. A equipe aguarda agora os demais resultados do domingo para consolidar sua posição. Já o Corinthians perdeu uma oportunidade de ouro de se aproximar do G6, que dá acesso à próxima edição da Copa Libertadores.

O Tricolor Paulista volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Juventude, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por sua vez, terá o Cruzeiro pela frente na quarta-feira, às 19h30, em Itaquera, também pela competição nacional.

Luciano comandou a festa no Morumbis

O São Paulo teve um início de jogo com desafios inesperados. Após perder Enzo Díaz no aquecimento, o técnico Hernán Crespo viu Oscar deixar o campo precocemente devido a uma queda. Apesar dos desfalques, o Tricolor mostrou resiliência. Arboleda assustou em uma sobra de escanteio, e o goleiro Rafael fez uma defesa crucial em chute de Romero, após belo passe de Memphis Depay, mantendo o placar zerado.

A partir daí, Luciano assumiu o protagonismo. Após desperdiçar uma chance clara ao desviar por cima do gol, o atacante se redimiu com maestria. Aos 31 minutos, Luciano recebeu de André Silva, dominou com categoria e bateu cruzado, rasteiro, sem chances para o goleiro Hugo Souza, abrindo o placar no Morumbis.

Mal o Corinthians teve tempo de digerir o primeiro gol, e Luciano já estava balançando as redes novamente. Aos 34, Wendell avançou pela direita e fez um cruzamento rasteiro. O camisa 10 se antecipou à zaga e, com um carrinho, desviou para o fundo do gol, incendiando o Morumbis e consolidando a vantagem tricolor.

Segundo tempo de domínio e administração tricolor

No retorno para a segunda etapa, o técnico Dorival Júnior tentou mudar o panorama do Corinthians, sacando Memphis Depay, Félix Torres e Martínez. No entanto, as alterações não surtiram o efeito desejado, e a tônica do jogo permaneceu a mesma: o São Paulo com controle absoluto das ações.

Apesar de não criar tantas chances claras como no primeiro tempo, o Tricolor neutralizou as investidas corintianas. Aos 18 minutos, Cédric Soares cruzou rasteiro para Alisson, que finalizou em cima do goleiro Hugo Souza. O Corinthians, mesmo com as entradas de Angileri e Talles Magno, seguiu sem criatividade no setor ofensivo. A posse de bola aumentou na reta final, reflexo da necessidade de buscar o empate, mas a equipe não conseguiu agredir o São Paulo de forma efetiva.

Nos minutos finais, coube ao São Paulo administrar a confortável vantagem construída, sem deixar de pressionar a saída de bola do desorganizado Corinthians. O apito final confirmou a importante vitória por 2 a 0, celebrada com aplausos pela torcida tricolor, que viu sua equipe conquistar três pontos preciosos no Campeonato Brasileiro e respirar na tabela.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 CORINTHIANS

Data: 19 de julho de 2025, sábado

Horário: às 21h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público: 47.964 torcedores.

Renda: R$ 2.667.868,00

GOLS: Luciano, aos 31′ e aos 34′ do 1ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Alisson, Tapia (São Paulo) / Raniele e Garro (Corinthians)

Cartão vermelho: Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Ferraresi; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia), Oscar (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano (Gonzalo Tapia) e André Silva (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); Breno Bidon, José Martínez (Raniele), André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Romero. Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Esportes