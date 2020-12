São Paulo treina com mira em duelo importante contra o Atlético-MG

Após o Majestoso do último final de semana, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda na segunda-feira (14) e já começou a preparação para o duelo com o Atlético-MG que será disputado na quarta (16), às 21h30, no Morumbi, na sequência do Campeonato Brasileiro.

O confronto com os mineiros colocará frente a frente líder e vice-líder da competição nacional: o São Paulo está na primeira colocação, com 50 pontos, enquanto o adversário ocupa o segundo lugar, com 46 pontos.

De olho no importante compromisso, a comissão técnica dividiu os jogadores em dois grupos nesta manhã: os titulares fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante do elenco trabalhou com Fernando Diniz no gramado.

Sem poder contar com Luciano, que sofreu um pequeno estiramento no músculo adutor da coxa esquerda durante o clássico contra o Corinthians, o treinador aproveitou o treino para observar as opções que tem à disposição para o setor ofensivo.

O Tricolor finalizará os ajustes para enfrentar os atleticanos nesta terça-feira (15), quando o comandante são-paulino definirá a escalação.