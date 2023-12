São Paulo terá tarifa zero em ônibus a partir de domingo (17)

Rovena Rosa/Agência Brasil – 09/03/2022 Greve afeta tráfego em diversos pontos da capital paulista

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que os ônibus municipais terão tarifa zero aos domingos, no Natal, no Ano Novo e no aniversário da cidade de São Paulo, comemorado em 25 de janeiro

Os ônibus municipais da cidade de São Paulo irão rodar com tarifa zero aos domingos a partir do próximo dia 17. O prefeito, Ricardo Nunes (MDB) anunciou a medida em uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (11), após reunição com integrantes da SPTrans.

Além dos domingos, a proposta contempla estender a tarifa zero para os dias de Natal, Ano Novo e aniversário da capital paulista, comemorado em 25 de janeiro.

Em novembro, o prefeito disse que estudava adotar a tarifa zero aos domingos ou no período noturno. A Câmara chegou a aprovar, em primeira votação, o orçamento de R$ 500 milhões para a medida em 2024.

A tarifa zero gera impasse com o governo estadual, que é responsável pelo transporte sob trilhos. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já defendeu o reajuste na tarifa — desde 2020 ela está em R$ 4,40.

Nunes afirmou que conversou mais cedo com o governador e que eles estão “integrados”. De acordo com ele, 4,8 mil linhas de ônibus estão disponíveis aos domingos.

Sem o reajuste no valor da passagem, a prefeitura tem pago mais pelos subsídios. Em 2022, a atual gestão pagou R$ 5,1 bilhões às empresas de ônibus.

