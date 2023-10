São Paulo terá 11ª Tattoo Week, a maior convenção de tatuagem do mundo

REPRODUÇÃO/G1 11ª edição do Tattoo Week será nos dias 20, 21 e 22





A cidade de São Paulo anuncia a 11ª edição do Tatto Week, a maoir convenção de tatuagem do mundo. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, dás 12h ás 22h.

O espaço conta com uma área de 17 mil metros quadrados, reunindo 660 estandes, 3500 expositores, 5 mil tatuadores e piercers do mundo todo, trazendo lançamentos no setor, produtos, serviços e antecipando tendências. Artista de diversos países como Estados Unidos, Chile, Bielorússia e Austrália estarão presentes no evento.

Do Chile, comparece o tatuador Sebastian Aceval ( @negativetatt00 ). Pela primeira vez no Brasil, diretamente dos Estados Unidos, o tatuador Mario Barth e criador da marca Intenze Tattoo Ink, tintas para tatuagem e Zeke Cejas ( @zekedadecounty ), tatuador e fundador da marca FK Irons, máquinas para tatuar.

Da Bielorússia, a tatuadora Kristina Taylor ( @kristinataylor_tattoo ), e da Austrália, Karlla Mendes, tatuadora brasileira que se notabilizou com a cobertura de cicatrizes por meio da tatuagem. E do Brasil, celebridades da arte na pele como Chico Morbene ( @chicomorbene ), Giuliano Higashi ( @giulianohigashi ), Raphael Lopes ( @raphalopes ), Bruno Moreira ( @brunomoreiratattoo ), Richard Arthur ( @richard.arthur.tattoo ) e Gustavo Gomes ( @gustavo.tattoo ), entre outros.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, esta será a maior Tattoo Week de todos os tempos. “Dobramos o seu tamanho no Expo Center Norte. Agora contamos com 17 mil metros quadrados, espaço que será ocupado pelos maiores artistas da arte na pele do Brasil e do mundo. Também teremos várias ações sociais, música e dança, arte, entretenimento e espaço gastronômico. É um evento para a família se conectar com a arte da tatuagem e, ao mesmo tempo, um ponto de intercâmbio entre tatuadores do mundo todo e o mercado da arte na pele”, comenta.

Concurso de Miss e Mister Tattoo

Entre os candidatos espalhados por todo o Brasil que se inscreveram para participar de um dos concursos de maior visibilidade do universo tattoo e disputar o título de Miss e Mister Tattoo Week SP 2023, 38 foram selecionados como finalistas. Destes, 19 mulheres e 18 homens.

O tradicional concurso de Miss e Mister Tattoo Week escolhe a mulher e o homem tatuados mais bonitos e empoderados. ”Além da beleza e tatuagens, o concurso elege os melhores candidatos que tenham postura, além de talento pessoal e profissional. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada e ressaltar a beleza dos tatuados, mostrando que tatuagem também é arte”, enfatiza a CEO do evento, Esther Gawendo.

Concurso de tatuagem em 29 categorias

O Tattoo Week SP terá o concurso das melhores tatuagens em 29 estilos, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento. Nesta edição, foram inclusas duas novas categorias. Fineline em tatuagem, além de Melhor Visagismo, na categoria piercing. Os vencedores de cada categoria receberão o troféu e a máquina americana de tatuar FK Irons.

Shows

De atrações confirmadas, teremos os show das bandas, AXTY ( @axtyofficial ) no sábado (21), às 17h00, carregada de influências dos mais diversos subgêneros do metal como djent e melódico, banda Odeon ( @odeonsounds ), que explora vertentes do rock e até fora dele, indo do R&B ao funk carioca, às 18h30 e a banda de rock Glória ( @gloriarock ), às 20h00, além de DJs fazendo a sonoridade do evento. Já no domingo (22), teremos o grupo de reggae Mato Seco ( @matosecooficial ), às 16h00 e Day Limns ( @daylimns ), às 18h00 e como atração principal, Luccas Carlos ( @luccascarlos ), que mescla gêneros que vão do samba ao trap, às 20h00. Outras atrações ainda poderão ser confirmadas.

OBS: O ingresso será gratuito APENAS na sexta-feira (20), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (21) e o domingo (22), o ingresso poderá ser adquirido pelo link ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 40,00 (ingresso social com doação de 2 quilos de alimento não perecível) a R$ 199,90 (combos).

Endereço: Expo Center Norte– Pavilhão Branco

Rua José Bernardo, 333. São Paulo – SP

Data: 20, 21 e 22 de outubro, das 12h às 22h.





