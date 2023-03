São Paulo tem três novidades para enfrentar o Botafogo-SP

O elenco do São Paulo encerrou na manhã deste sábado (4), com um treino no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, às 16h deste domingo (5), no estádio Santa Cruz, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Recuperados de lesões musculares, o lateral-direito Orejuela (posterior da coxa direita), o lateral-esquerdo Welington (posterior da coxa esquerda) e o atacante David (posterior da coxa esquerda) trabalharam ao lado dos companheiros mais uma vez e viajam com a delegação para Ribeirão Preto no período da tarde. A outra novidade é a volta do volante Pablo Maia, que cumpriu suspensão diante do São Bernardo.

A atividade desta manhã começou com um trabalho de construção de jogadas e finalizações, seguida de um treino coletivo com ajustes táticos, ambos sob o comando de Rogério Ceni, e de um trabalho de bolas paradas para parte do grupo com o auxiliar Charles Hembert.

O zagueiro Diego Costa (cirurgia no joelho esquerdo) e o atacante Erison (lesão na parte posterior da coxa esquerda) foram ao gramado e deram sequência à transição com a preparação física.

Seguiram seus cronogramas de recuperação no REFFIS Plus os zagueiros Arboleda (tendinite no joelho direito) e Ferraresi (cirurgia no joelho direito), os laterais-direitos Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Rafinha (entorse no tornozelo esquerdo) e Igor Vinícius (pubalgia), o meia André Anderson (pubalgia) e o atacante Calleri (lesão no tornozelo direito).

Talles Costa passa por sutura no menisco direito

Após deixar o duelo contra o São Bernardo com muitas dores no joelho direito devido a um trauma, o volante passou por exames de imagem que determinaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica, realizada na última semana no Hospital Albert Einstein pela equipe do cirurgião Moisés Cohen.

Pela extensão da lesão, foi necessário realizar uma sutura no menisco do atleta, que iniciou os trabalhos de recuperação em ambiente domiciliar, assistido por profissionais do clube, e seguirá o processo fisioterápico do REFFIS Plus nos próximos dias.