São Paulo tem 2º maior número de mortes em 24h em 3 semanas

Marcos Corrêa/PR General Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde

Segundo pesquisa do Vox Populi que foi encomendada pelo PT, 82% dos brasileiros rejeitam a permanência do General Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde. A pesquisa mostra ainda que apenas 15% consideram que o militar tem condições de lidar com a pandemia de Covid-19.

Os resultados do estudo foram divulgados pelo sociólogo Marcos Coimbra em meio às declarações do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que criticou o excesso de militares dentro da pasta. Para o ministro, os militares estariam se associando a um “genocídio” ao conduzirem a pasta da atual maneira em meio a uma pandemia.

Outros dados

Além disso, a pesquisa mostrou que 75% dos entrevistados acreditam que o Brasil estaria em uma situação melhor se o presidente Jair Bolsonaro tivesse apoiado o isolamento social desde o início da pandemia. Outro dado levantado pelo estudo é de que 67% dos entrevistados afirmaram que a crise é mais grave do que eles acreditavam. Outros 16% disseram que é a situação é menos gravo do que imaginaram.

Por fim, a pesquisa do Vox revela que que 59% das pessoas consideram Bolsonaro “incapaz” de governar o Brasil, o que representa um aumento de 7% em relação ao mês de abril. Cerca de 54% das pessoas ainda acreditam que a situação irá piorar, com destaque ao Sul e Sudeste, onde esse número sobe para 59% e 61% respectivamente.