São Paulo tem 272 mortes por Covid-19 em um dia e total de óbitos passa de 6 mil

Com temperatura máxima de 22ºC e mínima de 13ºC, a cidade de São Paulo terá um sábado (23) nublado e chuvoso , segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ( CGE ).

Há previsão de rajadas moderadas de vento. As chuvas devem ser isoladas em partes específicas da c apital paulist a. O índice de umidade do ar estará durante todo o dia acima de 65%.