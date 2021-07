São Paulo suspende vacinação de pessoas com 28 anos nesta segunda

As gestantes e puérperas que receberam a vacina Oxford/AstraZeneca como primeira dose contra a covid-19, na capital paulista, poderão receber o imunizante da Pfizer a partir desta segunda-feira (26) para completar o esquema vacinal, conforme autorização do Programa Estadual de Imunizações (PEI). É preciso observar o intervalo de ao menos 84 dias entre as doses.

Para oferecer mais comodidade às 652 mulheres, equipes da Secretaria Municipal da Saúde farão a vacinação em domicílio. Para isso, a lista das gestantes e puérperas elegíveis foi enviada para as respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Na lista constam o nome, data da primeira dose, imunizante recebido, e data prevista para a segunda dose. As secretarias ficarão responsáveis por contatar as mulheres e realizar a imunização em casa.

Público

Nesta segunda-feira, a campanha de vacinação contra a covid-19 prossegue na cidade de São Paulo com a aplicação de doses para o público elegível, acima dos 30 anos. As pessoas que estão aptas a receber a segunda dose também poderão comparecer à rede de postos de vacinação do município, que estará toda em funcionamento.

Na terça (27) e quarta-feira (28), a vacinação estará aberta para as pessoas de 29 anos. São esperados 143.861 munícipes para receber a primeira dose do imunizante. A secretaria informou que aguarda a chegada de novas vacinas para divulgar o calendário a partir da quinta-feira (29).

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o Plano Estadual de Imunização (PEI) prevê, em seu calendário, o início da imunização do público de 25 a 29 anos até o dia 5 de agosto. “A SES encaminhará para todos os municípios novas doses em tempo oportuno para a vacinação deste grupo, de acordo com o calendário estabelecido. Neste momento, estão sendo vacinadas as pessoas entre 30 e 34 anos”, informou, em nota.

A pasta estadual informou ainda que aguarda o envio de mais doses por parte do Ministério da Saúde, como os imunizantes da Pfizer que desembarcaram no Brasil nesta semana, para a continuidade da campanha em São Paulo. O órgão federal ainda não sinalizou aos estados quando as doses serão distribuídas.

Onde se vacinar na capital

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa: