São Paulo se reapresenta e enfrenta o Coritiba pelo Brasileirão

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo no último domingo, resultado que deu ao São Paulo o inédito título da Copa do Brasil, os jogadores tiveram a segunda-feira livre e nesta tarde voltaram aos trabalhos, visando o duelo com o Coritiba, que acontece na próxima quarta, às 19 horas, no Morumbi, em confronto atrasado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram atividades técnicas e táticas.

Na primeira parte, houve um treinamento técnico em campo reduzido e na sequência uma atividade tática utilizando toda a extensão do gramado.

O zagueiro Arboleda, substituído durante a final contra o Flamengo por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, ficou em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus.

Não houve atualização nos processos de recuperação dos demais atletas.

