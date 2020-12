São Paulo registra alagamentos e linha de trem fica parcialmente paralisada

Reprodução/Twitter Houve ventania e registro de granizo em algumas regiões da capital paulista

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta terça-feira (8) deixou pelo menos 20 pontos de alagamento em várias regiões da cidade. Às 16h50, 11 vias estavam alagadas, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Desse total, quatro eram intransitáveis e também houve registro de ventanias e granizo .

As áreas mais atingidas pelo temporal foram as zonas norte, oeste e parte da leste, além da região central. Entre as vias que tiveram pontos de alagamento intransitáveis estão a avenida Antonio Munhoz Bonilha, no bairro do Limão, a rua Jeroaquara, na Lapa, a avenida Pompeia, na Barra Funda, e a rua José de Alencar, no Mooca. Às 19h, a cidade não tinha mais pontos intransitáveis.

Da meia-noite até as 18h10, o Corpo de Bombeiros recebeu 122 chamados para quedas de árvore. A maioria se concentrou nos bairros Limão, Barra Funda e Lapa. Houve ainda um desabamento em Vargem Grande Paulista, também na Grande São Paulo.

Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a linha 8-diamante (Júlio Prestes-Amador Bueno) ficou parcialmente interrompida. A empresa diz que um galho de árvore atingiu a rede aérea nas proximidades da estação Lapa. Os trens ficaram sem circular no trecho entre as estações Domingos de Moraes e Palmeiras-Barra Funda. A operação foi normalizada por volta de 17h10.

Durante o período de interdição, a companhia acionou o Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência).