São Paulo registra 29,9 mil óbitos e 803,4 mil casos de Covid-19

Arquivo pessoal Os corpos das vítimas foram resgatados e identificados como Omar Falcão Soares (76 anos) e Alexandre Barbosa Soares (44 anos)

Arquivo pessoal Pá eólica esmagou carro e matou duas pessoas

Dois homens morreram após terem o carro esmagado por uma hélice usada na geração de energia eólica. O acidente ocorreu na BR-020, no município de Parambu, interior do Ceará, na manhã deste domingo (30). A pá eólica era transportada em uma carreta quando esmagou o veículo. Não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

Após a batida, a carreta chegou a sair da pista e a hélice ficou atravessada na rodovia.

Os Bombeiros Militares de Tauá identificaram dois corpos no carro como: Omar Falcão Soares, de 76 anos, motorista do carro; e Alexandre Barbosa Soares, de 44 anos, identificado no banco do passageiro. Já o condutor da carreta que transportava a hélice não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 47 da via, na localidade de Pau Preto, em uma ponte sobre o Rio Puiú.

O tráfego na via ficou bloqueado e a Polícia Rodoviária Federal orienta que motoristas evitem o trecho até a remoção dos veículos e da hélice.