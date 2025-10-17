São Paulo recebe lançamento da nova novela das 9, Três Graças: ‘Estréia Segunda’

A cidade de São Paulo foi escolhida para o lançamento da nova novela das 9, Três Graças, sucessora de Vale Tudo. O evento aconteceu na Pinacoteca e contou com a presença do elenco, incluindo as protagonistas Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, intérpretes de Ligia, Gerluce e Joelly, três mulheres que foram mães na adolescência e enfrentam a maternidade sem o apoio dos companheiros.

De volta ao horário nobre, Aguinaldo Silva, autor de clássicos como Tieta e Senhora do Destino, celebrou o novo projeto. “Quero homenagear as mulheres anônimas que vemos no dia a dia, trabalhadoras e humanas.”, iniciou.

“Sempre escrevi sobre elas protagonistas e vilãs e sigo prestando atenção em suas histórias”, afirmou o autor, empolgado com a estreia marcada para o dia 20.”