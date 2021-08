São Paulo recebe Fortaleza pelas quartas da Copa do Brasil

O São Paulo enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão da Globo e dos canais SporTV e Premiere, com narração ao vivo da SPFCtv no YouTube (youtube.com/spfctv). A partida de volta acontecerá no dia 15 de setembro (quarta-feira), na Arena Castelão.

O Tricolor iniciou sua trajetória na atual edição da Copa do Brasil já na terceira fase da competição. Eliminou o 4 de Julho (2×3 no Piauí e 9×1 no Morumbi, na terceira fase) e o Vasco da Gama (2×0 no Morumbi e 2×1 em São Januário, nas oitavas de final).

O Fortaleza, por sua vez, disputou todas as fases da Copa do Brasil, eliminando o Caxias-RS (1×0, em Caxias do Sul, em jogo único da primeira fase), o Ypiranga-RS (1×0, na Arena Castelão, em jogo único da segunda fase), o Ceará (1×1 como mandante e 3×0 como visitante, ambos na Arena Castelão, na terceira fase) e o CRB-AL (2×1 na Arena Castelão e 1×0 em Alagoas, nas oitavas de final).

SÃO PAULO x FORTALEZA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 25/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

Narração: SPFCtv (youtube.com/spfctv)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

AVAR: Oberto da Silva Santos (PB)

Observador de VAR: Hilton Moutinho Rodrigues (RJ)

