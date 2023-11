São Paulo perde para o Fluminense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no Maracanã nesta quarta-feira, continuando sua sequência sem vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo jogou com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, devido à expulsão de Gabriel Neves.

Antes do jogo começar, houve um clima amistoso, com as equipes trocando faixas de campeões. No entanto, os ânimos se exaltaram quando a partida começou, resultando em dez cartões amarelos, cinco para cada lado, além do vermelho para Gabi Neves.

Com este resultado, a equipe de Dorival Júnior permanece na décima posição, com os mesmos 46 pontos. O Fluminense soma agora 50, mas continua em oitavo lugar. Ambas as equipes já estão classificadas para a próxima Libertadores e estão em uma posição confortável na tabela.

No próximo jogo, o São Paulo buscará a reabilitação contra o Cuiabá, no Morumbi, às 18h30 (horário de Brasília) de domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense enfrentará o Coritiba, penúltimo colocado, mais uma vez no Maracanã, no sábado, às 21h (horário de Brasília).

O Fluminense começou o jogo com muita pressão da torcida e criou perigo para o São Paulo logo aos nove minutos. Após uma falta na meia-lua, Marcelo levantou a bola na área e David Braz cabeceou para o gol. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.

O jogo estava truncado, mas aos 14 minutos, Ganso fez um belo passe de calcanhar para Yony González dentro da área, porém o atacante chutou em cima do goleiro Rafael. O São Paulo ficou com um jogador a menos aos 28 minutos, quando Gabriel Neves foi expulso por pisar em Thiago Santos. Inicialmente, ele recebeu um cartão amarelo, mas através do VAR, foi concedido o cartão vermelho.

Aos 46 minutos, Alexsander deu um bom passe para Samuel Xavier, que chutou forte, mas o goleiro Rafael fez a defesa. Já no minuto 48, Martinelli arriscou um chute de fora da área, passando perigosamente à direita do gol.

No segundo tempo, não demorou muito para o São Paulo, com um jogador a menos, sofrer o primeiro gol. O Fluminense pressionou após o intervalo e aos oito minutos, Cano recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, desviando em Rafinha, abrindo o placar.

A equipe paulista quase empatou aos 23 minutos, em uma falha de Fábio. O goleiro demorou para passar a bola e quase viu o volante Pablo Maia desviar para o gol. A equipe de Dorival Júnior voltou a criar perigo aos 39 minutos, com um cabeceio de Beraldo que parou nas mãos de Fábio.

