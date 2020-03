São Paulo perde de virada na estreia da Libertadores

O São Paulo perde de virada, por 2 a 1, para o Binacional (Peru), nesta quinta (5), na sua estreia no grupo D da edição 2020 da Copa Libertadores da América.

Mesmo jogando no estádio Guillermo Briceño Rosamedina (que fica na cidade de Juliaca, que fica na fronteira com a Bolívia e a 3850 metros de altitude), a equipe paulista não se intimidou no início da partida e partiu para o ataque.

E a primeira chance não demorou a sair, quando o atacante Alexandre Pato erra finalização de cabeça.

Mas aos 20 minutos não teve jeito, o camisa 7 consegue marcar. A jogada começa com lançamento do goleiro Tiago Volpi para Pablo. O atacante faz tabela com Daniel Alves e toca para Alexandre Pato, que acerta uma pancada de direita para abrir o marcador.

Na parte final da etapa inicial o São Paulo ainda teve a oportunidade de ampliar com Antony e Pablo, mas o 1 a 0 prevaleceu até o intervalo.

Virada no segundo tempo

Mas a falta de competência do São Paulo de aproveitar as oportunidades no final do primeiro tempo foi punida logo no início da etapa final, quando Marco Rodríguez marca para o Binacional logo aos 4 minutos.

A partir de então a equipe brasileira passa a diminuir o ritmo, dando sinais claros de desgaste por conta dos efeitos da altitude.

Com isso o gol da virada não demora a sair. Aos 32 minutos Arango chuta de esquerda após receber a bola próximo à área para vencer o goleiro Tiago Volpi.

A equipe paulista, mais na vontade do que na qualidade, ainda tenta alguma reação, mas não teve chance para mais nada. Resultado final, Binacional 2 x 1 São Paulo.

Próximo jogo

O próximo compromisso do tricolor paulista na Libertadores será na próxima quarta (11), no estádio do Morumbi, contra a LDU (Equador).