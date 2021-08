São Paulo inicia repescagem da vacinação para maiores de 18 anos

Começa hoje (16) na capital paulista a repescagem para imunizar pessoas com 18 anos ou mais contra a covid-19. Aqueles que precisarem tomar a segunda dose também podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 82 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, além das farmácias parceiras, dos 20 megapostos e 21 drive-thrus espalhados pela cidade. A repescagem segue na terça-feira (17).

Para tomar a vacina é preciso levar um comprovante de residência na capital, o documento pessoal, preferencialmente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como registro geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que seja feito o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Para facilitar o deslocamento aos postos de vacinação, a secretaria disponibiliza a ferramenta De Olho na Fila, que informa sobre as vacinas contra covid-19 disponíveis nos postos para a segunda dose, além da movimentação em tempo real nas unidades vacinadoras.

Mais informações, como o calendário atualizado de vacinação da gestão municipal, os públicos elegíveis no momento e a lista completa de postos abertos na capital, podem ser conferidas na página Vacina Sampa.