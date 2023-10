São Paulo ganha de virada do Corinthians, no Morumbi

O São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 neste sábado (30.09), no Morumbi, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do São Paulo foram marcados por Calleri. O Corinthians abriu o placar com um gol de Romero.

O clássico teve um primeiro tempo frenético, com três gols. O Corinthians marcou logo aos 2 minutos com Romero, mas o São Paulo virou o jogo aos 39 e 46 minutos, com dois gols de Calleri.

O atacante argentino fez uma excelente partida, mostrando suas habilidades como um verdadeiro camisa 9. No primeiro gol, ele desviou um chute cruzado de Nestor, surpreendendo o goleiro Cassio. No segundo, ele se posicionou bem e aproveitou um passe próximo da marca do pênalti para virar o jogo. Mesmo com problemas no tornozelo e uma cirurgia adiada, Calleri continua jogando em alto nível.

O São Paulo entrou em campo com força total, após poupar alguns jogadores na partida contra o Coritiba. Já o Corinthians, com o auxiliar Sidnei Lobo no comando, deixou de fora alguns titulares como Lucas Veríssimo, Fábio Santos e Renato Augusto. Além disso, Fagner, Moscardo e Yuri Alberto estavam suspensos, e Rojas estava lesionado. Renato entrou no segundo tempo.

O novo técnico do Corinthians, Mano Menezes, não pôde ficar na área técnica devido a uma suspensão dos tempos em que trabalhava no Internacional. Sua estreia oficial será contra o Fortaleza.

Com esse resultado, o São Paulo fica em 10º lugar, com 34 pontos, se afastando da zona de rebaixamento. O Corinthians está em 12º lugar, com 30 pontos, se aproximando dos últimos colocados.

Na próxima partida, o São Paulo enfrentará o Vasco, no dia 7, em São Januário. Já o Corinthians jogará a semifinal da Sul-Americana, na terça-feira, no Castelão. No jogo de ida, o Corinthians empatou em 1 a 1 na Neo Química Arena.

Os primeiros 48 minutos do jogo no Morumbi foram bastante movimentados. O São Paulo, com sua equipe principal, buscou impor seu jogo em casa, enquanto o Corinthians, com um time misto, procurou surpreender. Com a estreia de Mano Menezes adiada por suspensão, o auxiliar Sidnei Lobo montou o Corinthians sem alguns jogadores importantes.

Apesar dos problemas, o Corinthians abriu o placar com um belo gol de Romero, uma das novidades no time. O paraguaio acertou um chute bonito de canhota de fora da área e venceu o goleiro Rafael. Na comemoração, ele socou a bandeirinha de escanteio do São Paulo.

O São Paulo não se abateu com a desvantagem e retomou o controle do jogo. Com mais entrosamento, a equipe de Dorival teve paciência para trocar passes, pressionar os visitantes e virar o jogo ainda no primeiro tempo.

E foi aí que brilhou a estrela de Calleri. Aos 39 minutos, ele aproveitou um chute de Nestor e empatou o jogo. Aos 46 minutos, Alisson cruzou, Nestor fez um corta-luz e Calleri virou o jogo, comemorando tirando a camisa e levando um cartão amarelo. Nestor e Calleri mais uma vez foram decisivos.

O São Paulo não diminuiu o ritmo no segundo tempo. A equipe manteve o controle do jogo e esteve mais próxima de ampliar a vantagem do que o Corinthians de empatar.

Nos minutos finais, Sidnei Lobo tentou mudar a situação com a entrada de Renato Augusto, mas o Corinthians continuou pouco criativo, assustando apenas em jogadas aéreas e bolas paradas. O ataque terminou com três jovens jogadores: Pedro, Wesley e Felipe Augusto.

O São Paulo aproveitou sua boa fase e a escalação dos titulares para vencer o clássico no Morumbi. O jogo teve outros destaques, como Rodrigo Nestor e Alisson, mas Calleri foi o grande protagonista.

Logo após conquistar o título da Copa do Brasil no último domingo, contra o Flamengo, o centroavante revelou um problema no tornozelo que precisa de cirurgia. No entanto, essa intervenção foi adiada até que a situação do São Paulo no Brasileirão esteja mais segura, longe da zona de rebaixamento.

E esse esforço deu resultado. Em campo, o camisa 9 não demonstrou limitações e foi decisivo com poucos toques na bola. No primeiro gol, ele aproveitou o chute de Nestor e desviou a bola para vencer Cassio. No segundo gol, ele fez um pivô e recebeu livre para virar o jogo. Na comemoração, ele tirou a camisa e recebeu um cartão amarelo.

No segundo tempo, Calleri deu uma nova aula de futebol como um verdadeiro centroavante, segurando a bola e irritando os defensores adversários. Ele quase conseguiu um hat-trick em uma cabeçada. Uma noite memorável para o jogador, que se torna cada vez mais ídolo do São Paulo.

