São Paulo finaliza preparação para pegar o Santos pelo Paulistão

O São Paulo deu sequência aos preparativos para o clássico com o Santos que acontece neste domingo (12.02), às 19h, no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão.

O técnico Rogério Ceni comandou atividades técnicas de olho no San-São.

Na primeira parte, em campo reduzido, o treinador fez um trabalho utilizando gols pequenos, com ênfase na troca de passe sob pressão e movimentação.

Na segunda parte, utilizando os goleiros e uma extensão maior do gramado, o treinador fez um trabalho de construção e obstrução de jogada entre dois grupos.

Ao fim do trabalho houve um complemento de finalizações para um grupo de jogadores.

Em processo de recuperação por conta de dores no tornozelo direito, o atacante Calleri trabalhou novamente com o elenco.

O Tricolor concluirá os preparativos para o clássico neste sábado (11). O time são-paulino lidera o Grupo B no estadual, com 11 pontos em sete jogos.

