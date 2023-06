São Paulo finaliza preparação e segue para Belo Horizonte

O elenco do São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira (23) a preparação para enfrentar o Cruzeiro, às 21h deste sábado (24), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Brasileiro.

Após exibirem um vídeo para os jogadores, Dorival Júnior e sua comissão comandaram um trabalho tático posicional e um ensaio de bolas paradas. Houve ainda um trabalho técnico em espaço reduzido.

A delegação embarca para Minas Gerais no período da tarde com três novidades: o goleiro Jandrei (recuperado de fratura no quinto dedo da mão esquerda), o zagueiro Arboleda (de volta da seleção equatoriana) e o volante Pablo Maia (retorna de suspensão).

O zagueiro Diego Costa, que sofreu um trauma na coxa direita durante a vitória sobre o Athletico Paranaense, permanecerá na capital paulista em tratamento para a dor no local.

Com 18 pontos em 11 rodadas, o time são-paulino ocupa a sexta colocação no Brasileirão. Já o Cruzeiro está no 12º lugar, com 14 pontos.

