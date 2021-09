São Paulo fecha semana de trabalhos com jogo-treino no CT

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira (3) uma intensa semana de trabalhos no CT da Barra Funda. Com um raro período livre para treinamentos – a equipe atuou no último domingo (29/08), contra o Juventude, e volta a campo apenas em 12/09, contra o Fluminense -, Hernán Crespo e sua comissão técnica promoveram atividades físicas, técnicas e táticas nos últimos dias.



Nesta manhã, o treinador montou uma equipe com os atletas que não vêm atuando como titulares e fez observações durante jogo-treino contra o São Bernardo FC. Alex, técnico da equipe sub-20, acompanhou a atividade de perto ao lado de seu auxiliar, PC de Oliveira. O zagueiro Beraldo, o lateral-esquerdo Patryck e o volante Léo Silva, todos da base são-paulina, foram utilizados no segundo tempo do duelo, que terminou empatado por 1 a 1 – gol de Galeano para o São Paulo – e com diversas boas chances criadas pelo Tricolor.

O volante uruguaio Gabriel Neves, que foi apresentado oficialmente no início da tarde, participou de todo o segundo tempo da atividade e distribuiu bons passes e lançamentos, deixando uma boa impressão inicial.

Desde a reapresentação do grupo, na terça-feira (31), os atletas foram submetidos a intensos trabalhos com bolas e também a testes físicos individualizados. Com os resultados em mãos, a comissão técnica pode elaborar exercícios específicos de acordo com a necessidade de cada um.

Foram feitas avaliações de salto vertical, teste isocinético (para observar o equilíbrio muscular) e o Nord Board (para observar a força excêntrica dos músculos posteriores). Agora, os atletas terão o fim de semana livre.

