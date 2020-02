São Paulo está em alerta para alagamentos nesta quinta

arrow-options Aloisio Mauricio/Fotoarena/Agência O Globo Há chances de alagamento

São Paulo amanhece nesta quinta-feira (19) com o sol entre as nuvens e tempo abafado, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A temperatura irá oscilar entre 21ºC e 31ºC e o índice de umidade do ar permanece durante todo o dia acima de 45%.

A partir do entardecer há grandes chances de fortes pancadas de chuva atingirem todas as regiões da capital paulista. O CGE alerta para a formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. Há também potencial para ventos fortes.