São Paulo encerra preparativos para receber o Tolima pela Sul-Americana

O elenco do São Paulo finalizou na quarta-feira (7), no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo com o Tolima, que acontece nesta quinta (8), às 19h, no estádio do Morumbi, pela CONMEBOL Sul-Americana.

Após um vídeo no auditório, os jogadores seguiram para o gramado, onde realizaram um aquecimento sob a supervisão da preparação física.

Na sequência, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram três atividades diferentes. A primeira, de parte técnica, teve como objetivo aprimorar a troca de passes, os cruzamentos e as finalizações para o gol. A segunda, tática, teve foco na movimentação e posicionamento da equipe. E por último houve um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Com dez pontos em quatro rodadas, o Tricolor lidera o Grupo D na competição nacional. Já os colombianos estão no terceiro lugar da chave, com cinco pontos.

