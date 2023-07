São Paulo encerra preparação para duelo com o Fluminense

O elenco do São Paulo encerrou a preparação para a partida contra o Fluminense, marcada para as 16h deste domingo (01/07), com um treino no CT da Barra Funda.

O técnico Dorival Júnior exibiu um vídeo para os jogadores e, na sequência, comandou um coletivo de 11 contra 11 em espaço reduzido seguido de um trabalho tático posicional apenas com os prováveis ​​titulares. Houve ainda um ensaio de bolas paradas.

Para parte do grupo, houve um trabalho de construção de jogadas, cruzamentos e finalizações.

O volante Pablo Maia treinou normalmente. Já o atacante Calleri seguiu em tratamento no REFFIS por conta de dores nas costas.

O time paulista ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, enquanto os visitantes estão na quinta colocação, com 21 pontos.

