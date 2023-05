São Paulo encerra ajustes para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

Após chegar de Recife na noite da última quinta-feira (18), o elenco do São Paulo trabalhou na manhã desta sexta-feira (19) no CT da Barra Funda e finalizou a preparação para enfrentar o Vasco da Gama, às 18h30 de sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica começou os trabalhos do dia exibindo um vídeo com orientações aos atletas.

No gramado, após o aquecimento, a comissão comandou um trabalho tático de posicionamento, um ensaio de bolas paradas, uma movimentação ofensiva com finalizações e um trabalho técnico em espaço reduzido.

Caio, que ficou fora da partida contra o Sport devido a uma fadiga muscular no adutor esquerdo, participou do treino.

David, em transição com a preparação física após um trauma no joelho direito, deu mais um passo em sua evolução e fez parte dos trabalhos com bola junto com o grupo, ainda sem contato.

Já Arboleda, substituído durante o confronto na Ilha do Retiro com dores na parte posterior da coxa esquerda, passou por exames que não identificaram lesão. Devido à fadiga muscular, o equatoriano permaneceu na parte interna do CT.

Com nove pontos em seis rodadas, o Tricolor ocupa a décima colocação no Brasileirão. Já o Vasco da Gama ocupa o 16º lugar, com seis pontos.

