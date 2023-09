São Paulo encara o Corinthians no Morumbi, pelo Brasileirão

Neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, o São Paulo enfrentará o Corinthians em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

O Tricolor ocupa a décima colocação no Brasileirão, com 31 pontos em 24 rodadas, enquanto o rival está no 11º lugar, com 30 pontos.

“Será um jogo muito importante, um clássico dentro de casa. Precisamos vencer para subir na tabela da competição”, afirmou o zagueiro Beraldo.

Após o Majestoso desta noite, o time são-paulino visitará o Vasco da Gama no próximo final de semana, em confronto agendado para o dia 7 de outubro (sábado), às 18h30, no estádio São Januário.

SÃO PAULO x CORINTHIANS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30/09/2023 (sábado)

Horário: 18h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assessor: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro (MG)