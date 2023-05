São Paulo empata fora de casa com o Fortaleza

O São Paulo visitou o Fortaleza nesta quinta-feira (11) e empatou por 0 a 0, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão. O resultado ampliou a sequência invicta do Tricolor na competição para quatro jogos, e deixou a equipe comandada por Dorival Júnior com oito pontos, no 7º lugar da tabela.

Em primeiro tempo equilibrado, a primeira chance da partida foi do Tricolor, com Marcos Paulo. Logo aos três minutos, o atacante desarmou o defensor adversário e bateu rasteiro, com perigo, da entrada da área. A bola saiu à esquerda do gol.

Aos 31, foi a vez do São Paulo chegar com Calleri. O camisa 9 fez o pivô, deixou com Wellington Rato, que fez bom passe para o atacante dentro da área; Calleri bateu cruzado, também à esquerda da meta.

Na reta final da primeira etapa, Marcos Paulo recebeu com espaço dentro da área e acionou Nestor em profundidade; o camisa 11 cruzou com perigo, mas nenhum jogador conseguiu completar.

Após o intervalo, o São Paulo passou a ter um jogador a mais aos 16 minutos, quando o zagueiro Brítez foi expulso, após receber o segundo cartão amarelo em falta sobre Calleri.

A melhor chance do Tricolor no jogo veio aos 22 minutos. Após bela troca de passes entre Luciano, Gabi e Alisson, a bola sobrou livre para Nestor dentro da área. O camisa 11 bateu cruzado, de pé direito, para grande defesa do goleiro Kozlinski.

Três minutos depois, o São Paulo também ficou com dez jogadores, com a expulsão de Nestor após receber o segundo cartão amarelo. Os times buscaram o gol na reta final da partida, mas o duelo terminou em 0 a 0.

