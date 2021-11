São Paulo empata como Athletico pelo Brasileirão

O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Athletico Paranaense na noite desta quarta-feira (24), no Morumbi, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

Com o resultado, o Tricolor se manteve na 14ª colocação, agora com 42 pontos. No próximo sábado (27), às 21h30, a equipe são-paulina receberá o Sport no Estádio Cícero Pompeu de Toledo na sequência do torneio.

Para encarar os paranaenses, o time não contou com William, Luan, Galeano e Luciano, lesionados, além de Eder (suspenso).

Então, com o retorno de Calleri (cumpriu suspensão), o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes; Marquinhos, Rigoni e Calleri.

O Tricolor dominou totalmente o primeiro tempo, impôs o ritmo de jogo e finalizou com perigo algumas vezes logo no começo da partida, sendo três vezes com Rigoni. Apesar de ter a bola e arriscar mais, o São Paulo não conseguiu balançar as redes antes do intervalo.

Na volta para a etapa complementar, o treinador são-paulino promoveu duas alterações: Léo e Benitez entraram nas vagas de Reinaldo e Marquinhos.

O São Paulo criou novas oportunidades para tentar derrotar os visitantes, porém, ficou no empate sem gols. 0 x 0.

SÃO PAULO 0 x 0 ATHLETICO PARANAENSE

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 24/11/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30

SPFC: Volpi; Igor Vinicius (Orejuela), Arboleda, Miranda e Reinaldo (Léo); Rodrigo Nestor (Vitor Bueno), Gabriel Sara, Igor Gomes e Marquinhos (Benítez); Calleri (Pablo) e Rigoni. Técnico: Rogério Ceni.

CAP: Santos; Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno, Nicolás Hernàndez, Marcinho; Erick, Léo Cittadini (Bissoli); Abner Vinícius (Nicolas); Nikão, Terans (Christian) e Renato Kayser (Pedro Rocha). Técnico Alberto Valentim

Cartão amarelo: Reinaldo, 13/1; Santos, 23/1; Calleri, 28/1; Marcinho, 25/2; Léo, 44/2

Renda: R$ 1.099.010,00; Pagantes: 43.391

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Analista de Campo: Antonio Rogerio Batista do Prado (SP)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

Observador de VAR: Nilson de Souza Monção (RJ)

fonte: http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2021/11/24/sao-paulo-empata-como-athletico-pelo-brasileirao