São Paulo empata com o Mirassol em jogo disputado

O São Paulo enfrentou o Mirassol nesta terça-feira (23) em uma partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O jogo, que ocorreu fora de casa, terminou em um empate de 1 a 1. O gol do São Paulo foi marcado por Galoppo, que também teve outro gol anulado por impedimento. Pela sua atuação, o jogador recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

Em entrevista pós-jogo, Galoppo valorizou o esforço da equipe e destacou que acredita que o São Paulo poderia ter saído com a vitória. Ele ressaltou o empenho do grupo em sempre dar o melhor em campo pelo clube. No entanto, o jogador lamentou o impedimento polêmico que anulou o seu segundo gol.

Com o resultado, o São Paulo soma agora quatro pontos no torneio e lidera o grupo D. O próximo desafio do Tricolor será contra a Portuguesa, em casa, no sábado (27), às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time buscará a vitória para manter o bom desempenho na competição.

A equipe tricolor precisa manter o ritmo de jogo, já que terá uma final em breve. Galoppo e seus companheiros estão focados em seguir trabalhando para obter os resultados desejados e conquistar títulos para o São Paulo.

