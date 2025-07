São Paulo empata com Bragantino e amplia jejum no Brasileirão

O São Paulo segue em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (data não informada), o Tricolor Paulista empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques (Morumbis), em um confronto pela 14ª rodada do torneio nacional. André Silva marcou os dois gols do São Paulo, enquanto Guzmán Rodríguez e Hurtado balançaram as redes para o Massa Bruta.

O resultado impediu que o São Paulo terminasse a rodada na zona de rebaixamento, mas prolongou seu jejum de vitórias para cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. O Tricolor ocupa a 16ª posição, com 13 pontos, apenas um à frente do Vitória, que é o 17º colocado com 12 pontos após empatar com o Botafogo.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu a oportunidade de dormir na liderança da Série A, estacionando na terceira colocação com 27 pontos.

O Jogo

O São Paulo iniciou a partida de forma mais intensa e colheu os frutos dessa superioridade logo nos primeiros minutos. Cédric Soares lançou Luciano, que tabelou com Bobadilla e cruzou rasteiro para André Silva. O atacante se antecipou à zaga e abriu o placar de cabeça para o Tricolor.

Aos 17 minutos, o São Paulo quase ampliou. Após recuperação de Alan Franco no meio-campo, Bobadilla cruzou para Luciano, que cabeceou, mas Cleiton fez a defesa. Aos 30, Luciano fez uma grande jogada, limpou a marcação e lançou Enzo Díaz, que invadiu a área e chutou para fora. Um minuto depois, Luciano finalizou forte de fora da área e Cleiton espalmou. Aos 40, o Tricolor teve outra grande chance quando André Silva furou na pequena área após cruzamento de Enzo Díaz, desperdiçando a oportunidade.

Apesar do domínio são-paulino, o Red Bull Bragantino, que pouco havia criado, surpreendeu aos 42 minutos. Guilherme Lopes cruzou e Guzmán subiu entre dois zagueiros para cabecear e empatar a partida. Nos acréscimos, Lucas Barbosa quase virou de cabeça.

Segundo Tempo

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o goleiro Rafael salvou o São Paulo de sofrer a virada, defendendo um chute de Sasha. No entanto, no lance seguinte, aos dois minutos, após uma confusão na área, a bola sobrou para Andrés Hurtado na entrada da área. Ele finalizou de primeira, a bola desviou em Alan Franco e foi para o fundo das redes, virando o placar para o Bragantino.

O São Paulo não desistiu e foi em busca do empate. Aos nove minutos, Luciano cabeceou para fora após cruzamento de Marcos Antônio. Aos 14, Luciano recebeu de frente para o gol, mas chutou desequilibrado por cima do travessão. O gol de empate do Tricolor veio aos 18 minutos: Marcos Antônio cruzou na segunda trave, Luciano tentou uma bicicleta e a bola sobrou para André Silva, que finalizou. A bola desviou na zaga do Bragantino e entrou, estabelecendo o placar final de 2 a 2.

Próximos Confrontos

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terá um clássico pela frente, enfrentando o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino medirá forças contra o Vitória no domingo, a partir das 16h, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 x 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 16/07/2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

GOLS: André Silva, aos 8′ do 1ºT e aos 18′ do 2ºT (São Paulo) / Guzmán Rodríguez, aos 42′ do 1ºT; Andrés Hurtado, aos 2′ do 2ºT (Red Bull Bragantino)

Cartões amarelos: Guilherme Lopes, Eduardo Sasha e Gabriel (Red Bull Bragantino)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Agustín Sant’Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes (Nathan Mendes); Gabriel, Fabinho (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco (Sabino), Arboleda e Ferraresi; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho) e André Silva (Juan Dinenno). Técnico: Hernán Crespo

