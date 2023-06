São Paulo e Palmeiras ficam no empate; vaga para semifinal do Brasileirão Feminino será disputada no Allianz

Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras empatou com o São Paulo pelo placar de 1 a 1, na tarde deste domingo (18), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP. A atacante Letícia Ferreira marcou o tento alviverde.

O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (25), às 10h, no Allianz Parque. As informações sobre os ingressos serão divulgadas pelo clube nos próximos dias.

A partida

Os minutos iniciais da partida foram de domínio alviverde e o gol saiu aos 27 minutos: Andressinha cobrou escanteio fechado e Letícia empurrou para o fundo das redes. Mesmo com outras chances, o Alviverde terminou o primeiro tempo com 1 a 0.

No retorno para a etapa final, aos sete minutos, o Verdão aproveitou o contra-ataque e Amanda Gutierres finalizou com perigo. Com 11 minutos, foi a vez de Duda Santos arriscar de longe, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, Amanda chutou e a bola passou perto da trave.

Uma das principais chances do período aconteceu aos 18 minutos, quando Duda fez uma belíssima jogada pela direita, cruzou para Camilinha e a goleira adversária interceptou a jogada. Aos 44, o time adversário marcou um gol.

Palmeiras Feminino: Amanda; Bruna Calderan, Lorena Benítez (Sorriso), Katrine, Duda Santos, Amanda Gutierres (Yamila Rodríguez), Camilinha, Juliete (Laís Estevam), Letícia Ferreira, Andressinha e Flávia Mota. Técnico: Ricardo Belli.

Confira as datas, horários e locais das quartas de final do Brasileiro Feminino:

18/06 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Bruno José Daniel

Gol: Letícia Ferreira

25/06 – 10h – Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque

Transmissão: TV Globo

Veja o desempenho das Palestrinas na primeira fase do torneio nacional:

26/02 – Palmeiras 9 x 0 Real Ariquemes – Allianz Parque

Gols: Lais Estevam, contra, Duda Santos, Poliana, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez (duas vezes), Andressinha e Leticia Ferreira

05/03 – Real Brasília 0 x 3 Palmeiras – Ciro Machado

Gols: Bia Zaneratto e Leticia Ferreira (duas vezes)

12/03 – Avaí/Kindermann 2 x 2 Palmeiras – Estádio Salézio Kindermann

Gols: Amanda Gutierres e Poliana

17/03 – Palmeiras 3 x 0 Bahia – Allianz Parque

Gols: Amanda Gutierres, Duda Santos e Yamila Rodríguez

27/03 – Santos 1 x 1 Palmeiras – Vila Belmiro

Gol: Bia Zaneratto

01/04 – Palmeiras 11 x 0 Ceará – Allianz Parque

Gols: Sorriso (duas vezes), Leticia Ferreira (três vezes) e Lais Estevam (duas vezes), Duda Santos, Bia Zaneratto (duas vezes) e Dudinha

17/04 – Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Parque São Jorge

Gols: Lorena Benítez e Camilinha

23/04 – Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG – Arena Barueri

Gols: Amanda Gutierres (três vezes)

29/04 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Allianz Parque

06/05 – Internacional 1 x 2 Palmeiras – Morada dos Quero-Queros

Gols: Bia Zaneratto e Amanda Gutierres

14/05 – Palmeiras 3 x 2 Cruzeiro – Arena Barueri

Gols: Amanda Gutierres (duas vezes) e Duda Santos

20/05 – Palmeiras 4 x 1 Ferroviária – Jayme Cintra

Gols: Amanda Gutierres (quatro vezes)

26/05 – Flamengo 0 x 1 Palmeiras – Luso Brasileiro

Gol: Bia Zaneratto

05/06 – Palmeiras 2 x 1 Grêmio – Jayme Cintra

Gols: Lorena Benítez e Leticia Ferreira

12/06 – Athletico-PR 1 x 2 Palmeiras – CT do Caju

Gols: Sorriso e Amanda Gutierres

Fonte: Esportes