São Paulo é derrotado de virada pela Ponte Preta no Morumbis

Em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo foi surpreendido e derrotado pela Ponte Preta por 2 a 1, no Morumbis, nesta quarta-feira (20.02). Calleri abriu o placar para o Tricolor, mas Artur e Éverton Brito garantiram a virada da Macaca. Com este resultado, o São Paulo chega ao quinto jogo consecutivo sem vitória.

O jogo

O São Paulo começou a partida pressionando a Ponte Preta, com boas chances criadas por Oscar e Luciano. No entanto, o gol só saiu nos minutos finais, aos 44, quando Calleri cabeceou após cobrança de escanteio de Oscar e estufou as redes.

A Ponte Preta voltou para o segundo tempo com outra postura e logo empatou a partida, aos 6 minutos, com Artur aproveitando sobra na área. A virada veio aos 15 minutos, com Éverton Brito completando para o gol após jogada de Léo Oliveira e Artur.

O São Paulo tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa da Ponte Preta e se conformou com a derrota.

Próximos jogos

São Paulo: O Tricolor encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista no próximo domingo, quando enfrenta o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC, às 18h30 (de Brasília).

Ponte Preta: A Macaca terá pela frente o Red Bull Bragantino, em Campinas, no mesmo dia e horário.

Classificação

Com a derrota, o São Paulo permanece na liderança do Grupo C, com 19 pontos, mas vê o Novorizontino se aproximar, com 18. Já a Ponte Preta ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 17 pontos, abrindo vantagem para o Palmeiras, que ainda joga na rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 PONTE PRETA

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 19/02/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Público: 22.138 torcedores.

Renda: R$ 853.044,00

Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Jean Dias, Emerson, Gustavo Telles (Ponte Preta); Cédric Soares (São Paulo)

Gols: Calleri, aos 45 do 1ºT (São Paulo); Artur, aos 3 do 2ºT, Éverton Brito, aos 15 do 2ºT (Ponte Preta)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Erick), Arbleda, Alan Franco (Cédric Soares) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla (Sabino), Lucas e Oscar; Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Maxi Cuberas.

PONTE PRETA: Diogo Silva, Sérgio Raphael (Gustavo Telles), Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho (Pacheco), Léo Oliveira (Vicente Concha), Lucas Cândido, Serginho (Luiz Felipe) e Artur; Éverton Brito (Bruno Lopes) e Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

Fonte: Esportes