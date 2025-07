São Paulo domina Fluminense, vence por 3 a 1 e engata terceira vitória seguida no Brasileirão

No duelo de tricolores realizado neste domingo no Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 3 a 1, chegando à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com a série positiva, o Tricolor Paulista sobe na tabela e agora figura na oitava colocação, com 22 pontos, enquanto a equipe carioca permanece em 11º, com 20.

O São Paulo abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Luciano cruzou da direita e Arboleda, de cabeça, balançou as redes. Antes do intervalo, o time teve a chance de ampliar com um pênalti sofrido por Bobadilla, mas Luciano parou em grande defesa do goleiro Fábio. Pouco depois, o próprio Luciano teve um gol anulado pelo VAR devido a toque de mão.

Com maior controle das ações, o Tricolor ampliou aos 13 do segundo tempo com Ferreirinha, após cruzamento preciso de Marcos Antônio, em lance validado pela arbitragem após revisão do VAR. O Fluminense, que só ameaçou em chutes de longa distância, descontou aos 32 minutos em finalização de primeira de Samuel Xavier, após rebote da defesa.

Já nos acréscimos, Tapia, que entrou no segundo tempo, aproveitou contra-ataque rápido e deu números finais ao placar, decretando a vitória são-paulina. O triunfo confirma o bom momento sob comando de Hernán Crespo, que vê o São Paulo encostar nos primeiros colocados.

O Fluminense, por sua vez, amarga mais um revés fora de casa e precisa reagir para não perder contato com o pelotão de cima da tabela.

Situação na tabela e próximos jogos

Com 22 pontos, o São Paulo ganha moral para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, na próxima quinta-feira (31), novamente no Morumbis, às 19h30. O Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil também, enfrentando o Internacional, quarta-feira (30), no Beira-Rio, às 21h30.

A vitória reforça o bom momento do São Paulo, que aproveita a sequência positiva para mirar vagas mais altas na reta decisiva do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 FLUMINENSE

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 28/07/2025

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Martinelli, Lima, Facundo Bernal e Freytes (Fluminense); Ferreirinha, Enzo Díaz e Alan Franco (São Paulo)

Público: 42.628 torcedores

Renda: R$ 2.192.997,00

GOLS: Arboleda, aos 23′ do 1ºT (São Paulo); Ferreirinha, aos 13′ do 2ºT (São Paulo); Samuel Xavier, aos 32′ do 2ºT (Fluminense); Tapia, aos 45′ do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz (Wendell); Luciano (Tapia) e Ferreirinha (André Silva). Técnico: Hernán Crespo

FLUMINENSE: Fábio; Manoel (Samuel Xavier), Thiago Silva e Freytes; Guga, Facundo Bernal, Martinelli (Hércules), Lima (Ganso) e Canobbio (Serna); John Kennedy (Soteldo) e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi

