São Paulo despacha Bragantino e avança às semifinais do Paulistão
O São Paulo garantiu sua passagem para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em uma partida disputada neste sábado (21) no Estádio Cícero de Souza Marques. Os gols de Bobadilla e Lucas Moura selaram a vitória do Tricolor comandado por Hernán Crespo, enquanto Gustavo Marques descontou para o Massa Bruta. Com o resultado, o Bragantino, que vinha de uma invencibilidade no Estadual e acumulava apenas uma derrota na temporada, deu adeus à competição.
O jogo
A primeira etapa do confronto foi marcada por um equilíbrio tático, com ambos os times buscando o ataque. Após uma pausa para hidratação, o jogo ganhou em intensidade. Aos 33 minutos, o Red Bull Bragantino teve a chance de abrir o placar quando Isidro Pitta serviu Gustavo Neves, que finalizou na saída do goleiro Rafael, mas a bola caprichosamente acertou a trave. A resposta são-paulina veio seis minutos depois: em sua primeira oportunidade clara, Lucas Ramon cruzou rasteiro, o goleiro Cleiton espalmou para a área, e Bobadilla, com o gol aberto, não perdoou, levando o São Paulo para o intervalo com a vantagem mínima.
Segundo tempo
O retorno para o segundo tempo trouxe um São Paulo embalado e determinado a ampliar o placar. Logo aos seis minutos, em uma jogada ensaiada, Marcos Antônio cruzou para Calleri, que escorou de cabeça para Lucas Moura estufar as redes, marcando o segundo gol tricolor. Em desvantagem, o Bragantino se lançou ao ataque, mas encontrava na sólida defesa da equipe de Hernán Crespo uma barreira intransponível.
Aos 27 minutos, o Massa Bruta conseguiu diminuir. Após cobrança de escanteio de Gustavo Neves, Gustavo Marques subiu mais alto que a zaga e cabeceou para o gol. Nos minutos finais, o jogo ganhou em dramaticidade. Aos 46 minutos, o zagueiro Alan Franco, do São Paulo, cometeu falta em Fernando, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Tricolor com um jogador a menos. Apesar da pressão final e da superioridade numérica, a defesa são-paulina se manteve firme, assegurando a classificação para a próxima fase.
Com a vitória, o São Paulo aguarda agora a definição de seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista. A formação dos confrontos é determinada pela classificação geral da primeira fase, o que significa que o Tricolor dependerá dos resultados dos demais jogos das quartas de final para conhecer seu próximo rival.
Para o Red Bull Bragantino, a eliminação precoce no Estadual marca o fim de sua participação no torneio. A equipe, comandada por Vágner Mancini, agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.
Próximos compromissos:
- Red Bull Bragantino: Enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
- São Paulo: Viaja para Curitiba para enfrentar o Coritiba também na quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Estádio Couto Pereira.
|FICHA TÉCNICA
|Competição
|Campeonato Paulista (Quartas de final)
|Confronto
|Red Bull Bragantino 1 x 2 São Paulo
|Local
|Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
|Data
|21 de fevereiro de 2026 (sábado)
|Horário
|18h30 (de Brasília)
|Público
|7.019 torcedores
|Renda
|R$ 409.420,00
|Gols – São Paulo
|Damián Bobadilla (39′ 1ºT)
Lucas Moura (06′ 2ºT)
|Gols – Red Bull Bragantino
|Gustavo Marques (27′ 2ºT)
|Cartões Amarelos – Red Bull Bragantino
|Lucas Barbosa, Nacho Sosa
|Cartões Amarelos – São Paulo
|Enzo Díaz, Bobadilla, Alan Franco, Calleri
|Cartões Vermelhos – Red Bull Bragantino
|Juninho Capixaba
|Cartões Vermelhos – São Paulo
|Alan Franco
|Árbitro
|Daiane Muniz
|Assistentes
|Danilo Ricardo Simon Manis, Leandro Matos Feitosa
|VAR
|Adriano de Assis Miranda
|Red Bull Bragantino
|Cleiton; Andrés Hurtado (Vinicinho), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Nacho Sosa), Matheus Fernandes (Herrera), Gustavo Neves e Lucas Barbosa; Isidro Pitta (Fernando) e Henry Mosquera (Eduardo Sasha).
Técnico: Vágner Mancini.
|São Paulo
|Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Marcos Antônio (Cauly); Lucas (Ferraresi), Luciano (Tapia) e Calleri.
Técnico: Hernán Crespo.
