São Paulo derrota o Atlético-MG e recupera vantagem no topo Brasileirão

O Tricolor recuperou a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro! Na noite chuvosa desta quarta-feira (16), com a drenagem impecável do Morumbi, o São Paulo derrotou o vice-líder Atlético-MG por 3 a 0 e se distanciou no topo da tabela.

Com o triunfo após o revés no Majestoso do último final de semana, fora de casa, a equipe são-paulina abriu novamente sete pontos na tabela. Agora, o Tricolor detém 53 pontos em 26 rodadas e é seguido pelos atleticanos, com 46, e pelo Flamengo, com 45.

Líder isolado do torneio, o São Paulo fará uma pausa na disputa do Brasileirão para iniciar a briga por uma vaga na final da Copa do Brasil: na próxima quarta-feira (23), às 21h30, em Porto Alegre, enfrentará o Grêmio no duelo de ida da semifinal.

Para encarar os atleticanos, o time não contou com Walce (cirurgia no joelho), Liziero (cirurgia no tornozelo), Paulinho e Lucas Perri (transição do REFFIS para o gramado) e Luciano (pequeno estiramento no músculo adutor da coxa esquerda).

O técnico Fernando Diniz escalou a equipe com Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Dani Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner.

No primeiro tempo, o Tricolor largou na frente com um golaço de Igor Gomes aos 24 minutos: o jovem meia acertou um lindo chute cruzado da entrada da área, após receber passe de Tchê Tchê, e abriu o placar! 1 a 0!

Na volta para a etapa complementar, os visitantes até criaram situações de perigo, mas o Tricolor soube conter os ataques e teve tranquilidade para ampliar aos 37 minutos: Gabriel Sara aproveitou assistência de Vitor Bueno e anotou o segundo gol! 2 a 0!

E missão de fechar a grande vitória nesta noite chuvosa coube ao atacante Toró! Aos 45 minutos, o camisa 18 recebeu pela esquerda, trouxe para o meio e finalizou com categoria para dar números finais ao confronto: 3 a 0!