São Paulo: Covas 55%,Boulos 45%

Patrícia Cruz/Redes Sociais Bruno Covas e Guilherme Boulos

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), manteve a vantagem sobre o candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante todo o segundo turno da eleição municipal. De acordo com o último levantamento do Datafolha, o tucano tem 55% das intenções de voto, enquanto o psolista tem 45%. Os indecisos, que ainda podem mudar de voto, são 13%.

Os números apontam para os votos válidos, que excluem os brancos e nulos da contagem, assim como a Justiça Eleitoral faz na contabilização da eleição.

De acordo com a Folha de S. Paulo, O quadro é de estabilidade em relação à pesquisa anterior, realizada entre a terça, 24, e a quarta-feira, 25. Além disso, o jornal afirma que a redução de distância que Boulos atingiu na primeira semana da campanha até aqui não se converteu em uma onda.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento do Datafolha, feito pela Folha de S. Paulo em parceria com a Rede Globo, ouviu 3.047 eleitores da capital entre a sexta-feira, 27, e o sábado, 28, e está registrado sob o número SP-02945/2020 no Tribunal Regional Eleitoral.

– Informações da Folha de S. Paulo