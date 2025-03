São Paulo conquista a Supercopa Feminina em final épica contra o Corinthians

Em um clássico Majestoso emocionante, o São Paulo Futebol Clube sagrou-se campeão inédito da Supercopa Feminina ao vencer o Corinthians por 4 a 3 nos pênaltis, neste sábado, no Estádio do Morumbis (renomeado para Morumbis). A partida, que abriu a temporada do futebol feminino, terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para as penalidades máximas.

O Jogo

A final foi marcada pelo equilíbrio, com chances para os dois lados. No primeiro tempo, o Corinthians teve as melhores oportunidades, com destaque para as finalizações de Yaya e Gabi Zanotti, ambas defendidas pela goleira Carlinha. O São Paulo também chegou com perigo, mas não conseguiu superar a defesa corintiana.

No início da segunda etapa, o São Paulo teve a chance de abrir o placar em um pênalti sofrido por Dudinha. No entanto, Camilinha desperdiçou a cobrança, parando na defesa da goleira Lelê. O Corinthians respondeu com Ariel Godoi e Carol Nogueira, mas Carlinha brilhou novamente, garantindo o empate.

Nos acréscimos, o São Paulo chegou a marcar com Karla Alves, mas o gol foi anulado por impedimento, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o São Paulo foi mais eficiente e garantiu o título inédito.

Presença ilustre

O técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, esteve presente no Morumbis para acompanhar a final. O treinador busca novos talentos para as próximas convocações da equipe nacional.

Quebra de hegemonia e novos desafios

Com a conquista da Supercopa, o São Paulo quebrou a hegemonia do Corinthians, tricampeão da competição. O time comandado por Thiago Viana agora busca os outros quatro títulos que disputa nesta temporada: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Na rodada de abertura, o São Paulo enfrenta o Flamengo nesta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), fora de casa. O Corinthians visita o Real Brasília no mesmo dia, às 19h.

Destaques da partida

Carlinha (São Paulo): A goleira foi fundamental para a conquista do título, com grandes defesas durante o jogo e na disputa de pênaltis.

Lelê (Corinthians): A goleira defendeu um pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota do seu time.

Equilíbrio: A partida foi marcada pelo equilíbrio, com chances para os dois lados.