São Paulo: comércios de rua reabrirão nesta quarta-feira e shoppings na quinta

Valter Campanato/Agência Brasil Shoppings devem abrir já nesta quinta-feira (11)

Conforme previsto no Plano São Paulo do governo estadual , a cidade de São Paulo reabrirá o comércio de rua nesta semana: as lojas de rua abrem nesta quarta-feira (10) e os shoppings na quinta-feira (11), véspera do dia dos namorados. Os estabelecimentos estavam fechados desde dia o 24 de março em todo o estado.

Veja também:

As lojas de rua terão permissão para funcionar das 11h às 15h. Já os shoppings, podem abrir entre 16h e 20h. Os detalhes devem ser divulgados por meio de nota da prefeitura ainda nesta terça-feira (9).

A abertura seguirá os critérios da fase laranja da flexibilização do Plano São Paulo. Serão 4 horas de funcionamento por dia. A capaciade terá de ser no máximo 20%.

Na última sexta-feira, concessionárias e escritórios também reabriram. Com isso, todas as atividades da fase laranja vão reabrir na capital após 11 dias da mudança de fase.

Perguntada se essa reabertura privilegiava o comércio e não a saúde da população, a secretária de desenvolvimento econômico Patrícia Ellen afirmou que decisão é baseada em indicadores seguros.

“O plano é baseado em evidências, dados e práticas internacionais. Estamos acompanhando as taxas de transmissão e isso busca indicadores claros para a população […] É importante a gente olhar os números. O número absoluto de casos está reduzindo, internações estão estabilizadas – com alguma redução – e óbitos também caíram relativamente ao total no período anterior. Os dados nos mostram que São Paulo está num momento diferente”, declarou.