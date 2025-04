São Paulo cede empate ao Cruzeiro e segue sem vitória no Brasileirão

O São Paulo continua sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 13 de abril, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no Morumbis, pela terceira rodada da competição. O resultado frustrou a torcida presente, que manifestou sua insatisfação com vaias ao final da partida.

Ferreira abriu o placar para o São Paulo, mas Kaio Jorge garantiu o empate para o Cruzeiro, selando o placar final.

Com este empate, o São Paulo soma seu terceiro ponto na competição, fruto de três empates consecutivos. O time ocupa a 15ª colocação, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Cruzeiro chega ao quarto jogo sem vitória em todas as competições, ocupando o 11º lugar, com quatro pontos.

O Jogo

O Cruzeiro assustou logo no início, com Kaio Jorge exigindo uma boa defesa de Rafael. O São Paulo respondeu com Luciano, que finalizou com perigo após um passe de calcanhar de André Silva. O primeiro tempo seguiu equilibrado, com chances para os dois lados, mas sem alteração no placar.

No segundo tempo, o São Paulo abriu o placar aos seis minutos, com Ferreira aproveitando cruzamento de Cédric Soares para cabecear para o gol. O Cruzeiro não demorou a reagir e empatou aos 19 minutos, com Kaio Jorge completando para as redes após cobrança de escanteio e desvio de Kaiki.

Após o empate, o São Paulo tentou pressionar em busca da vitória, mas cedeu espaços para contra-ataques perigosos do Cruzeiro. No final, o jogo se equilibrou e o placar permaneceu inalterado.

Próximos desafios

As duas equipes voltam a campo pela quarta rodada do Brasileirão. O São Paulo visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30, no Nilton Santos. O Cruzeiro recebe o Bahia na quinta-feira, às 21h30, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 CRUZEIRO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 13/04/2025

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Público: 37.566 torcedores

Renda: R$ 1.834.528,00

Cartões amarelos: Alisson, André Silva, Marcos Antônio, Matheus Alves e Enzo Díaz (São Paulo) / Kaiki, Matheus Pereira, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Kaio Jorge (Cruzeiro)

GOLS: Ferreira, aos 6′ do 2ºT (São Paulo) / Kaio Jorge, aos 19′ do 2ºT (Cruzeiro)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson (Bobadilla) e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Luciano (Alves) e Ferreira (Ryan Francisco); André Silva. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar técnico)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian (Dudu); Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim

