São Paulo busca virada e supera o Athletico-PR no Morumbi

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (21) por 2 a 1, jogando no Morumbi. O time de Dorival Júnior saiu atrás no marcador, mas conseguiu a virada com gols de Gabriel e Luciano.

Com o resultado, o Tricolor chega a 18 pontos, subindo para a quinta colocação do torneio. O próximo compromisso será no sábado (24), às 21h, visitando o Cruzeiro.

Em casa, o São Paulo voltará a atuar na terça-feira (27), às 21h30, quando recebe o Tigre na última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.

No jogo desta quarta-feira, os adversários saíram na frente no início, aos 10 minutos da primeira etapa. A resposta dos são-paulinos foi rápida, aos 18, com a equipe empatando com Gabriel, que pela primeira vez balançou as redes pelo clube.

No segundo tempo, o Tricolor também não demorou para alcançar a virada. Logo no primeiro minuto, Rodriguinho encontrou Calleri na área e o atacante ajeitou para Luciano, que finalizou no ângulo.

A sequência do jogo foi marcada pelos visitantes tentando ir ao ataque para reagir, enquanto o time de Dorival Júnior buscava manter a posse de bola e construir oportunidades de gol. O São Paulo conseguiu administrar o resultado e garantir mais três pontos no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x ATHLETICO PARANAENSE Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 21/06/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h Gols: Vitor Roque, 10/1; Gabriel, 18/1; Luciano, 1/2; Cartões amarelos: Alex Santana, 43/1; Thiago Heleno, 11/2; Calleri, 13/2; Gabriel, 39/2; Caio, 47/2 São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa (Alan Franco, 27/1), Beraldo e Caio; Luan (Alisson, Intervalo), Gabriel e Nestor (Rodriguinho, Intervalo); Wellington Rato (Mendez, 33/2), Luciano (Marcos Paulo, 33/2) e Calleri. Téc: Dorival Júnior. Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Vinicius Kauê, 8/2); Hugo Moura, Alex Santana (Léo Cittadini, 22/2) e Christian; Vitor Bueno (William, 36/2), Cuello (Terans, 21/2) e Vitor Roque (Marcelo Cirino, 36/2). Téc: Wesley Carvalho. Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

AVAR: Eder Alexandre (SC)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (RJ)

