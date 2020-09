São Paulo-AP e Santana duelam pelo Campeonato Amapaense

O invicto São Paulo-AP pode confirmar a classificação para as semifinais do Campeonato Amapaense nesta quinta-feira (3), com uma rodada de antecipação. Para isso acontecer, basta o Tricolor da Zona Norte empatar com o Santana, no Zerão, em Macapá, às 17h, pela quarta rodada. Já o Santana precisa vencer para não precisar de outro resultado, além do seu, na última rodada.

O outro jogo do dia será disputado entre Ypiranga e o já classificado Santos-AP, a partir das 20h30, no Zerão. O Clube da Torre, na quarta posição, pode ficar bem próximo das semifinais se conseguir tirar a invencibilidade do Peixe da Amazônia nesta noite.

A quarta rodada termina amanhã (4). O lanterna Macapá, que ainda não pontuou, enfrenta o Trem, terceiro colocado, ás 20h, no Zerão. Se a equipe que leva o nome da capital amapaense não sair vitoriosa, provavelmente, estará eliminada da competição. Já a Locomotiva, dependendo dos resultados de hoje, em caso de vitória estará matematicamente classificada.