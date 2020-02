São Mateus vence o Rio Branco no Sernamby pelo Capixabão

Caio faz o único gol da partida após uma falha do goleiro Alan Faria, no primeiro tempo

Com gol de Caio aos 41 minutos de primeiro tempo São Mateus se recuperou da derrota na estreia do Capixabão e venceu o Rio Branco por 1 a 0. O público estimado em 800 torcedores compareceu ao estádio nesta noite de sábado (01) para empurrar o time que começou pressionando a equipe capa preta.

Ao final da partida os torcedores aplaudiram o time e o treinador Vevé e elogiou a garra dos jogadores. Público e renda não foram divulgados.

Com o triunfo, o São Mateus soma os seus três primeiros pontos e se junta a Rio Branco-ES, Rio Branco VN e Atlético Itapemirim. Nos critérios de desempate deixam o Pitbull do Norte na quinta colocação, uma atrás do Brancão, o quarto.

A diretoria de São Mateus negou a intenção de contratar o goleiro Bruno ex-Flamengo preso acusado de matar a ex-mulher Elisa Samúdio. Hoje nas redes sociais um grupo de mulheres de São Mateus repudiou a possível contratação do jogador anunciada também nas redes sociais e na mídia.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, às 16h, o Rio Branco-ES recebe o Serra no Kleber Andrade, em Cariacica. Já o São Mateus ainda não sabe onde será o seu jogo contra o Linhares, porque o adversário não indicou um estádio onde vai mandar os seus jogos.