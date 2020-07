São Mateus ultrapassa a marca de 900 casos de covid-19

Na tarde deste sábado (11), o município mateense registrou 36 novos casos de coronavírus, segundo painel Covid da Secretaria estadual de Saúde (SESA).

O município acumula 902 casos, 23 óbitos e 488 curados. A Vigilância Municipal de saúde ainda não divulgou o boletim neste sábado.

O balneário de Guriri segue na liderança com 203 casos, seguido do Sernamby com 80.

A taxa média de isolamento social proposta pelo Governo do Estado vêm caindo a cada dia na cidade e está em 44% e letalidade é de 2,55%.