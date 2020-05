São Mateus tem uma das piores média de isolamento social no Norte do ES

Informações são fornecidas pelas operadoras de telefonia móvel, que monitoram o deslocamento dos usuários de celulares.

O Governo do Espírito Santo lançou, nesta quinta-feira (21), um painel público com os dados do índice de isolamento social em cada município do estado.

Através da ferramenta, é possível acompanhar, diariamente, a porcentagem da população respeitou a recomendação de ficar em casa e conter o avanço do coronavírus.

As informações são fornecidas pelas operadoras de telefonia móvel, que monitoram o deslocamento dos usuários de celulares – os dados são aglutinados e anonimizados para não desrespeitar a privacidade de cada cidadão.

De acordo com a ferramenta, nesta quarta-feira (20), 47,3% da população do Espírito Santo ficou em casa.

São Mateus tem o maior número de infectados com o covid-19 no Norte do ES, à frente de Linhares, com 140 casos confirmados até a tarde de quinta-feira (21). O município também entra para a estatística como o que apresenta o primeiro vereador afetado.

O município tem uma das piores taxas em relação aos municípios do Norte do Estado, com 45,36%, ficando à frente apenas do município de Linhares. Boa Esperança tem a melhor média com 66,81. Os dados do portal, são referente ao período de 13 de abril a 20 de maio.

A média do isolamento social em todo território mateense é de 49,60% nos finais de semana. De segunda a de segunda a sexta, a taxa é de 43,85%.

O maior isolamento registrado aconteceu no último domingo (17) com 55,14%. A menor foi no dia 30 de abril (quinta-feira), com 40,61%.

ISOLAMENTO SOCIAL NA REGIÃO NORTE DO ES

1 – Boa Esperança – 66,81

2 – Montanha – 58,20

3 – Pedro Canário – 56,78

4 – Conceição da Barra – 55,87

5 – Sooretama – 53,85

6 – Jaguaré – 52,91

7 – Pinheiros – 50,95

8 – Nova Venécia – 48,15

9 – São Mateus – 45,36

10 -Linhares – 44,22