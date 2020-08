São Mateus tem mais 29 novos casos de covid-19 e 146 curados

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aceitou a denúncia feita pelo do Ministério Público do Estado (MPES) contra o suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos, no município de São Mateus, no norte do estado. Com isso, o acusado, que foi preso na última terça-feira (18/08), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já é considerado réu no processo. A informação é do site Folha Vitória.

Na polícia, o inquérito sobre o caso foi concluído no dia 13 deste mês, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus. O acusado, que é tio da menina, foi indiciado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável. Com isso, a Justiça expediu um mandado de prisão contra a ele.

Ele foi encontrado na casa de parentes. Antes de chegar ao acusado, a polícia chegou a fazer buscas no Espírito Santo, na Bahia e em outras cidades de Minas Gerais. De acordo com a polícia, o suspeito sabia que o cerco estava se fechando e tinha medo de morrer, ao se dar conta da repercussão do caso. Por isso, procurou um policial de São Mateus dizendo onde estava e que iria se entregar.

Após ser detido, o homem foi levado para o Espírito Santo, onde está preso em Vila Velha, em uma unidade destinada especificamente para a custódia de autores de crimes sexuais.

Por meio de nota, a defesa do acusado desmentiu a informação de que ele teria sofrido agressões dentro da prisão. “O investigado está acautelado provisoriamente no sistema penitenciário do estado do Espírito Santo, onde tem recebido tratamento idêntico ao dispensado a outros detentos, sendo certo que sua integridade física sempre esteve preservada”, informou a defesa.