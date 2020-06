São Mateus tem 588 casos confirmados de Covid-19

Depois de ficar 24 horas sem novas confirmações de covid-19, o município de São Mateus registrou 24 novos casos da doença na tarde deste domingo (28), conforme publicação no painel Covid, da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) . A Prefeitura ainda não divulgou boletim epidemiológico.

O total de casos confirmados chega a 588, 15 óbitos e 316 curados. O Balneário de Guriri tem 139 casos, seguido do Sernamby com 47 e Boa vista com 27. O sexo feminino soma 325 e o masculino 263. A taxa de letalidade é de 2,55% e a média de isolamento social é de 45,12%.

São Mateus permanece no risco moderado do mapa de risco do Governo do Estado, divulgado neste sábado (27). A Prefeitura vem realizando barreiras itinerantes em vários bairros para tentar diminuir o avanço da doença na Cidade.