São Mateus tem 359 casos de covid-19 e 202 curados

A Vigilância Municipal de Saúde divulgou no início da noite desta sexta-feira (12), mais um boletim epidemiológico e São Mateus chegou a 359 casos confirmados.

O Município tem 1.840 casos notificados, 548 foram descartados, 678 são suspeitos em investigação, 255 casos encerrados, 202 foram curados e há 7 óbitos. Dos casos suspeitos, 664 estão em isolamento domiciliar e 14 em tratamento hospitalar.

O balneário de Guriri continua liderando os casos na cidade com 94, seguido do Sernamby 23, Cohab e Boa Vista tem 18.

A taxa de letalidade da doença está em 1,97%. Os casos de coronavírus no sexo feminino somam 200, no masculino 159. A faixa etária com maior incidência é a de 30 a 39 anos com 98 registros.